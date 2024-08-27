Умершие люди претендовали на жилье в Актобе

Прокуратурой Актюбинской области проанализирована деятельность местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы прокуратуры Актюбинской области, в очереди состоят свыше 36 тысяч человек, среди которых — многодетные семьи, дети-сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. Установлено, что свыше 100 человек, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище.

— Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами, — сообщили в прокуратуре.

Анализ показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом. По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.