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    12:04, 27 Август 2024 | GMT +6

    Умершие люди претендовали на жилье в Актобе

    жилье квартира ключи
    Фото: freepik

    Прокуратурой Актюбинской области проанализирована деятельность местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы прокуратуры Актюбинской области, в очереди состоят свыше 36 тысяч человек, среди которых — многодетные семьи, дети-сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. Установлено, что свыше 100 человек, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище.

    — Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами, — сообщили в прокуратуре.

    Анализ показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом. По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.  

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Очередь на жилье Жилье Актобе Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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