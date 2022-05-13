13 Мая 2022 17:54

Умерщвлять животных разрешается в Казахстане в случае угрозы общественному порядку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов перечислил ситуации, которые законодательно допускают умерщвление животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Умерщвление животных допускается в случае нападения животного на человека или когда животные представляют угрозу здоровью человека или животных, а также общественному порядку и безопасности. Это касается и случаев ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья человека и животных», – сообщил Серик Кожаниязов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами запрещается.

«Данный подход корреспондируется с положениями Конституции, согласно которым высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Таким образом, государство имеет инструменты защиты населения от агрессивных бродячих животных», – отметил и.о. министра.

Кожаниязов добавил, что согласно правилам обращения с животными, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства, местные исполнительные органы осуществляют отлов и регулирование беспризорных животных законными методами биостерилизации.