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Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 23:30
Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант Фото: GETTY IMAGES

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В возрасте 93-х лет в своем доме в английском графстве Сарри скончалась модельер Мэри Куант. О ее кончине сообщила семья, сказав, что она мирно умерла утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В заявлении также говорилось, что Мэри Куант была одним из всемирно признанных модельеров XX века и выдающимся новатором.

Она также известна тем, что изобрела мини-юбку.

По словам представителя лондонского музея Виктории и Альберта невозможно переоценить вклад, который она внесла в моду.

«Она олицетворяла радостную свободу моды 1960-х годов и стала образцом для подражания для молодых женщин. Мода во многом обязана ее новаторскому видению», - сказано в заявлении.

В 1966 году Мэри Куант была удостоена ордена Британской империи.


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