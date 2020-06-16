+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 24 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умерла от коронавируса 66-летняя жительница Экибастуза

16 Июня 2020 09:24
Поделиться:
Умерла от коронавируса 66-летняя жительница Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области от коронавируса скончалась 66-летняя женщина. Больная состояла на диспансерном учёте с гипертоническим заболеванием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области зарегистрирован летальный случай от коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы города Экибастуза 1954 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Пациентка, по данным облздрава, состояла на диспансерном учёте с гипертоническим заболеванием. У неё были нарушение жирового обмена, эндокринные нарушения и доброкачественное новообразование.
«13 июня бригадой скорой помощи доставлена в провизорное отделение с жалобами на повышение температуры тела, на слабость, одышку, сухой кашель, боли в области груди. После получения положительного результата в этот же день переведена в инфекционное отделение, - подчеркнули в управлении. - Состояние было крайне тяжёлым, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. С момента поступления состояние пациентки в динамике с отрицательными показателями, проводилась интенсивная терапия».
Пациентке, по информации ведомства, оказали всю необходимую медпомощь, и организовали консультацию необходимых специалистов. Ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного центра экстренной медицины. Лечение проводилось по утверждённым стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний.
«Несмотря на все проведённые усилия, интенсивную терапию и оказанную медицинскую помощь, 15 июня 2020 года, в 11 часов 00 минут, констатирована биологическая смерть пациента. Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции», - сообщили в управлении здравоохранения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив