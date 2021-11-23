Умерла несовершеннолетняя, пострадавшая при взрыве газа в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Скончалась девочка, которая 16 ноября пострадала при взрыве газового баллона в поселке Шортанды Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, девочка, 2011 г.р., пострадавшая в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончалась вечером 22 ноября.

«Ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Незамедлительно была госпитализирована в отделение реанимации, так как состояние было крайне сложным. Термический ожог тела составлял 60%, ребенок находился в коме. Также у девочки был ожоговый шок крайне тяжелой степени», - поделились в ведомстве.

Несмотря на все проводимые лечебные мероприятия за весь период нахождения в реанимации, пациентку спасти не удалось. И 22 ноября около 23:00 у ребенка произошла остановка сердечной деятельности.

Напомним, 16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте были найдены тела трех погибших. Десять человек были госпитализированы.

Шестеро из десяти пострадавших были направлены на лечение в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых.

В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа дал поручение аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, лично посетивший сразу после случившегося место трагедии.

Позже скончался 12-летний мальчик, пострадавший при взрыве газа.