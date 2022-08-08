8 Августа 2022 22:49

Умерла казахстанская актриса Лариса Лебедева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скончалась актриса Государственного академического русского театра драмы театра имени Максима Горького Лариса Лебедева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Почти двадцать лет своей жизни Лариса Лебедева посвятила себя сцене Государственного академического русского театра драмы им. Максима Горького города Нур-Султана, блистая в десятках ролей, создавая незабываемые образы самых разнообразных героинь.

В 1994 окончила Студию-мастерскую актерского искусства в городе Бишкеке (Кыргызстан).

В 1996 окончила Кыргызский Государственный педагогический институт им. И. Арабаева.

Свою творческую деятельность Л. Лебедева начинала в Молодежном театре города Бишкека, затем в Бишкекском Государственном Академическом русском театре драмы и Акмолинском областном русском драматическом театре в городе Кокшетау.

С 2003 Л. Лебедева актриса Государственного Академического русского театра драмы им. М. Горького.

В 2010 году, была отмечена управлением культуры города Астаны в номинации «Лучшая женская роль» (за роль Клеопатры Львовны Мамаевой в спектакле А. Островского «На всякого мудреца довольно…»).

В 2011 году актрисе был присвоен Почетный знак «Мәдениет қайраткері» Республики Казахстан.

В 2020 году актриса получила «Алғыс хат» от министра культуры и спорта.

В 2021 году Лариса Лебедева была награждена медалью «Дара» Союза театральных деятелей Республики Казахстан.