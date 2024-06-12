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    08:29, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Умерла французская певица Франсуаза Арди

    Умерла французская певица Франсуаза Арди
    Фото: Jean Baptiste Lacroix/WireImage

    Французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Мама ушла, — написал на странице в Facebook ее сын, музыкант Тома Дютронк.

    Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в Париже. В 1961 году записала свой дебютный сингл, разошедшийся тиражом в 2 млн. В 1988 году объявила о завершении карьеры певицы, однако вернулась к ней спустя пять лет и с 1996 по 2012 год записала шесть альбомов.

    В 2006 году Французская академия наградила Арди Большой медалью французского шансона. В 2023 году она вошла в список 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone, став в нем единственной представительницей Франции.

    Помимо музыкальной карьеры Арди за 1963–1976 годы снялась в нескольких кинокартинах, наибольшую популярность ей принесла роль в фильме «Большой Приз» (1966). Также она долгое время сотрудничала с модными домами Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и Andr Courr ges.

    С 2004 года боролась с лимфомой.

    Теги:
    Франция Новости шоу-бизнеса в мире Музыка Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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