Умерла актриса Нина Русланова

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», - сказали в союзе.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая женская роль» (1988 - «Завтра была война», «Знак беды», «Короткие встречи», 2011 - «Китайская бабушка»), «Лучшая роль второго плана» (1990 - «Смиренное кладбище») и «Лучшая женская роль второго плана» (2005 - «Настройщик»), кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана» (2006 - «Настройщик»).