Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Умерла актриса Нина Русланова

22 Ноября 2021, 01:30
Умерла актриса Нина Русланова

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», - сказали в союзе.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая женская роль» (1988 - «Завтра была война», «Знак беды», «Короткие встречи», 2011 - «Китайская бабушка»), «Лучшая роль второго плана» (1990 - «Смиренное кладбище») и «Лучшая женская роль второго плана» (2005 - «Настройщик»), кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана» (2006 - «Настройщик»).


Культура   Россия   Утраты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау