Умерить аппетит владельца нефтепровода поручил Алихан Смаилов

Вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации ж/д инфраструктуры обсуждены на Комиссии по демонополизации экономики во главе с Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым, передает со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра МИА "Казинформ".

Так, рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем.

Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка.

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На заседании также рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца текущего года.

Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.

Название компании в сообщении Правительства не указано.