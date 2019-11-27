Умеренно морозная погода ожидается в Казахстане с 28 по 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с 28 по 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием антициклона, который будет располагаться над Казахстаном в предстоящие трое суток, ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с температурой воздуха около и ниже средних многолетних значений на 1…4°С. Из опасных явлений в ночные и утренние часы по-прежнему туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100…500 м, и гололёд», - говорится в сообщении.