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Умеренно морозная погода ожидается в Казахстане с 28 по 30 ноября

27 Ноября 2019 11:44
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Умеренно морозная погода ожидается в Казахстане с 28 по 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с 28 по 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Под влиянием антициклона, который будет располагаться над Казахстаном в предстоящие трое суток, ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с температурой воздуха около и ниже средних многолетних значений на 1…4°С. Из опасных явлений в ночные и утренние часы по-прежнему туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100…500 м, и гололёд», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Погода,
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