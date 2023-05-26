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Умеренная засуха ожидается в четырех районах Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Мая 2023, 10:52
Умеренная засуха ожидается в четырех районах Казахстана Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительному прогнозу в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Вместе с тем, с повышением температурного фона, площадь увлажненных территорий будет сокращаться, а территорий с дефицитом влаги увеличиваться. Умеренная засуха ожидается в Айтекебиском районе Актюбинской области; в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области; в Кармакчинском районе Кызылординской области», - говорится в прогнозе синоптиков.


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