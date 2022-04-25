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    10:29, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Умеренная засуха ожидается в четырех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозу синоптиков, умеренная засуха ожидается в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах; в Костанайской области в Жангильдинском районе; в Кызылординской области в Казалинском районе; в Мангистауской области в Мангистауском районе.

    Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.

    Вероятностный прогноз засухи, на основе стандартизированного индекса осадков по территории Казахстана, на постоянной основе предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, а также публикуется в приложении www.agrodata.kz и на сайте РГП «Казгидромет», добавили синоптики.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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