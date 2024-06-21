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    23:35, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Умер знаменитый канадский актер Дональд Сазерленд

    Умер знаменитый канадский актер Дональд Сазерленд
    Фото: Shutterstock

    В возрасте 88 лет, после продолжительной болезни скончался известный канадский актер Дональд Сазерленд, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    — С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино, — заявил сын актера Кифер Сазерленд.

    Он добавил, что его отец никогда не боялся роли, хорошей, плохой или уродливой.

    Сазерленд начал появляться в кино и на телевидении в середине 1960-х, обретя известность в 1970-х благодаря картине «Военно-полевой госпиталь», за которую актер получил номинацию на «Золотом глобусе». За свою карьеру он снялся в более чем 150 произведениях, среди которых «Лучшее предложение», «Скотный двор», «Гордость и предубеждение», «Обычные люди», «Голодные игры» и другие.

    Сазерленд также получил «Золотой глобус» за телевизионный фильм «Путь к войне», премию «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в мини-сериале «Гражданин Икс». 

    Теги:
    Культура Соболезнования Канада Новости кино
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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