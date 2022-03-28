НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Tengrinews.kz.

Умер журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев. Ему было 53 года.

Более 10 лет Батыр Казыбаев руководил медиахолдингом, в который входят информационные порталы Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции «Жұлдыз FM», «Ретро FM Казахстан», телеканал СТВ, стоял у истоков создания «Седьмого канала».

Коллектив МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Батыра Казыбаева.

Министр информации и общественного развития РК выразил соболезнования родным, близким Батыра Казыбаева, коллективу «Алаш медиа групп» и всему журналистскому сообществу.

«Сегодня отечественная медиа сфера понесла невосполнимую утрату. После продолжительной болезни скончался сильный и эффективный медиаменеджер, основатель многих крутых медиапроектов, представитель журналистской династии, наш коллега и друг Батыр Казыбаев.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллективу «Алаш медиа групп» и всему журналистскому сообществу.

Это большая потеря для всех нас.

Его светлый и добрый образ навсегда останется в наших сердцах», - написал в Facebook Аскар Умаров.



