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Умер Владимир Жириновский

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2022, 16:18
Умер Владимир Жириновский

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Жириновский умер на 76-м году жизни.

Он родился в 1946 году в Алма-Ате. Учился в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки). Работал стажером-переводчиком в Турции. После окончания университета работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, Инюрколлегии, издательстве «Мир».

В публичной политике — с 1988 года, когда он был избран в состав Центрального координационного совета «Демократического Союза», возглавлявшегося Валерией Новодворской. В 1989 году стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза. 12 июня 1991 года баллотировался на пост президента РСФСР, занял третье место (7,81 %). С 1993 — депутат Госдумы.

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