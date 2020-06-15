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Умер ветеран казахстанского бокса Серик Абденалиев
15 Июня 2020 12:14
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 81-м году жизни скончался известный боксер, ветеран казахстанского бокса Серик Абденалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на федерацию бокса РК.
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«Казахстанский бокс понёс огромную утрату - ушёл из жизни ветеран и легенда отечественного спорта Серик Абденалиевич Абденалиев. Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашёл себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как государственный тренер, при нем боксёры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте - и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее», - говорится в сообщении ФБК.
Известный боксер родился в 1939 году в Алматинской области.
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