Умер «спящий принц» Саудовской Аравии

Принцу было 36 лет.

В 2005 году он перенес кровоизлияние в мозг после автомобильной аварии во время учебы в Лондоне. С тех пор находился в коме и был госпитализирован в медицинский центр имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде, где находился на аппарате искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением врачей.

Его отец, принц Халед, выступал против отключения сына от системы жизнеобеспечения. На протяжении многих лет к его лечению подключались иностранные врачи, включая специалистов из США и Испании. Несмотря на эти усилия, он так и не пришел в сознание.