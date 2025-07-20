Умер «спящий принц» Саудовской Аравии
После 20 лет комы скончался принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль Аль Сауд, известный как «Спящий принц» Саудовской Аравии. Об этом в социальной сети Х сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз, передает агентство Kazinform.
Принцу было 36 лет.
В 2005 году он перенес кровоизлияние в мозг после автомобильной аварии во время учебы в Лондоне. С тех пор находился в коме и был госпитализирован в медицинский центр имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде, где находился на аппарате искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением врачей.
Его отец, принц Халед, выступал против отключения сына от системы жизнеобеспечения. На протяжении многих лет к его лечению подключались иностранные врачи, включая специалистов из США и Испании. Несмотря на эти усилия, он так и не пришел в сознание.