Умер создатель Чебурашки Леонид Шварцман

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года. Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает МИА «Казинформ».

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», - сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие.

Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. При рождении получил имя Израиль. Сменил его возрасте 40 лет, поскольку, по собственному свидетельству Шварцмана, с детства «все вокруг» звали его Лёлей.

Во время Великой Отечественной войны работал учеником токаря, затем токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года - в эвакуации на танковом заводе в Челябинске.

После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года – самостоятельно, а с 1975 года – как режиссер.

Шварцман также известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений. В 2010 году был издан альбом работ художника «Классик по имени Лёля в стране Мультипликации».

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