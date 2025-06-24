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    17:55, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Умер сын писателя Мухтара Магауина

    Скончался сын известного казахстанского писателя Мухтара Магауина — Магжан Магауин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    О его смерти сообщили родственники семьи.

    — Вчера он перенес сердечный приступ, скончался в больнице № 7. Похороны состоятся завтра, 25 июня, в 10:00 в селе Райымбек, — сообщил один из родственников погибшего.

    Напомним, в начале этого года в возрасте 84 лет ушел из жизни сам Мухтар Магауин.

    Мухтар Муканович Магауин родился 2 февраля 1940 года в Чубартауском районе Семипалатинской области (ныне Аягозский район Восточно-Казахстанской области).

    В 1962 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1965 году — аспирантуру в этом же вузе. В 1967 году стал кандидатом филологических наук.

    Свой трудовой путь он начал с должности заведующего отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті» в 1965 году. В 1967–1981 годах — заместитель главного редактора в издательстве «Жазушы». Затем работал старшим научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова при Академии наук КазССР, и читал лекции по спецкурсу «Казахский фольклор и история казахской литературы» в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Был также доцентом кафедры казахской литературы Казахского педагогического института им. Абая. Позднее, в 80-е годы, занимался свободным творчеством, а также работал на должности главного редактора в издательстве «Жазушы» и журнале «Жулдыз», был секретарем Союза писателей Казахстана.

    Публиковаться Мухтар Магауин начал с 1959 года. В 1960 году издана его научная монография «Қобыз сарыны». После этого были опубликованы художественные произведения писателя: роман «Көк мұнар» (1972), повесть «Бір атаның балалары», исторический роман-дилогия «Аласапыран» (1980–1982), роман «Шакан Шері», автобиографический роман «Мен», рассказы «Құмырскакырғын», «Смерть гончей» (1978), «Змеиное лето» (1984), «Лирическое отступление» (1986), а также статьи «Ұлтсыздану ұраны» и другие.

    В 1997 году Фонд деятелей искусств и писателей Турции признал Мухтара Магауина лучшим писателем тюркского мира. Премия «За заслуги перед тюркским миром» М. Магауину была вручена в Анкаре 7 мая 1998 года самим Президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем. Писатель также является лауреатом Государственной премии Казахской ССР им. Абая за роман-дилогию «Вешние воды» (1984) и Государственной премии Республики Казахстан. Также М. Магауин удостоен Государственной стипендии в области культуры 2008 года.

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    Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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