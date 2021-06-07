Умер сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-Дза-Дза» Резо Габриадзе

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Сценарист, режиссер театра и кино, художник Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.