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Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

30 Апреля 2023, 23:47
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

МОСКВА.КАЗИНФОРМ - На 86-м году жизни скончался российский модельер Вячеслав Зайцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

Источник заявил, что 30 апреля Зайцева госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации.
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он закончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 году в Москве открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.
В конце 80-х его он стали одним из первых советских дизайнеров, одежду которых начали показывать на неделе моды в Париже и Флоренции. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Германии, Бельгии, Японии и других странах.
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