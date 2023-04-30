Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

МОСКВА.КАЗИНФОРМ - На 86-м году жизни скончался российский модельер Вячеслав Зайцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

Источник заявил, что 30 апреля Зайцева госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации.Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он закончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 году в Москве открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.В конце 80-х его он стали одним из первых советских дизайнеров, одежду которых начали показывать на неделе моды в Париже и Флоренции. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Германии, Бельгии, Японии и других странах.