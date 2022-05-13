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Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
13 Мая 2022 18:34

Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Глава государства умер после продолжительной болезни.

Траур в Эмиратах продлится 40 дней, при этом будут приспущены флаги, сообщили в Министерстве дел президента. Работа в министерствах и ведомствах на федеральном и местном уровнях, а также в частном секторе будет приостановлена ​​на три дня.

Соболезнования выразили главы ряда стран, в их числе король Иордании, президенты Египта и Турции, президент и премьер-министр Израиля.

Халифа ибн Заид — старший сын Заида ибн Султана Аль Нахайяна, лидера-основателя ОАЭ. Будучи 16-м эмиром Абу-Даби и президентом ОАЭ, он возглавлял страну с 2004 года, когда его впервые избрали президентом — вторым в истории ОАЭ. В этой должности он проработал более 17 лет.

В соответствии с законодательством ОАЭ Халифу ибн Заида временно сменит шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, эмир Дубая и вице-президент ОАЭ. В течение 30 дней федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, должен будет избрать нового президента.


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