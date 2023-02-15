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Умер подросток, спасенный из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году

15 Февраля 2023, 15:23
Умер подросток, спасенный из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Дуангпетч Промтеп (Duangpetch Promthep) - один из 12 мальчиков, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, погиб в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Причина смерти подростка неизвестна, но сообщается, что он получил черепно-мозговую травму.

Дуангпетч Промтеп поступил в футбольную академию Брук Хаус Колледж (Brooke House College) в графстве Лестершир в конце прошлого года, в возрасте 17 лет.

Промтеп был капитаном тайской юниорской футбольной команды Wild Boars («Дикие вепри»), которая вместе со своим тренером провела две недели в 2018 году в затопленной пещере в провинции Чианграй.

Мать подростка сообщила о его смерти представителям храма Ват Дои Вао (Wat Doi Wao temple) в его родном городе в Чианграе. Некоторые из его товарищей по команде также поделились этой новостью в своих аккаунтах в социальных сетях.

Представители храма выразили соболезнования семье подростка, также известного как Дом (Dom). «Да упокоится душа Дома с миром», — говорится в посте в Facebook.

Zico Foundation, таиландская некоммерческая организация, которая помогла Промтепу получить стипендию для обучения в Англии, также выразила свои соболезнования на официальной страничке в Facebook.

Промтеп был членом футбольной команды «Wild Boars», которая 23 июня 2018 года вместе с тренером отправилась в пещеру Тхам Луанг. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило.

Тогда ему было 13 лет, а его товарищам по команде было от 11 до 16 лет.

Мальчики и их тренер провели две недели в затопленной пещере. Почти 100 тайских и иностранных дайверов приняли участие в поисково-спасательной операции.

Тхам Луанг — четвертая по величине пещерная система Таиланда, одно из любимых мест команды.

Тогда за спасением футбольной команды следил весь мир. В прошлом году Netflix представил мини-сериал об этой удивительной истории спасения ребят.

Фото: Getty Images


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