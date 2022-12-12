Умер легендарный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой

12 Декабря 2022, 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 82 году ушел из жизни заслуженный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой, передает МИА «Казинформ».

Известные казахстанские спортсменки Ангелина Лукас и Фируза Шарипова высказали свои соболезнования родным и близким Феликса Цоя.

«Выдающуюся роль в развитии бокса в Казахстане сыграл великий тренер - Феликс Тихонович Цой. Его воспитанники имеют громкие имена: Рашид Кабиров, Болат Жумадилов, Бахтияр Тлегенов. Мне удалось поработать с Феликсом Тихоновичем в Таразе, он научил меня всему, что я делаю в ринге. Я считаю его своим первым наставником и тренером! Мы не работали вместе с Феликсом Тихоновичем года 4, но по сей день каждое его слово, каждый совет я помню и все делаю.

В каждом своем бою и перед каждым боем помню наши беседы, перед каждым! Феликс Тихонович - Легенда! Я горда, что работала с Вами, я Вас очень любила и буду помнить всю свою жизнь. Феликс Тихонович, сегодня я стала чемпионкой мира и именно вы заложили во мне наш таразский бокс, таразскую школу бокса, самую грамотную!», - написала Ангелина Лукас на своей странице в сети Instagram.

«Ушел из жизни мой первый тренер Цой Феликс Тихонович. Мой учитель, наставник, друг, моя семья. Человек, который всегда в меня верил. Я была первая и единственная девушка, которую он тренировал, потому что бесконечно верил в мой успех.

Он всегда говорил мне, что надо смотреть сопернику в глаза, несмотря ни на что, даже если ты проигрываешь. Никогда не унывать и верить в победу. Для меня это огромная утрата, мое сердце просто разрывается от боли. Свой бой 23 декабря, я хочу посвятить Феликсу Тихоновичу, но сегодня, я прерываю свою подготовку и вылетаю в Тараз, чтобы попрощаться….Навсегда», - поделилась Фируза Шарипова.

Причина смерти не уточняется. Прощание с заслуженным тренером РК пройдет 13 декабря в Таразе.

Фото: magnolia.kz