Умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Писатель, сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу его представитель Олег Сташкевич.

«Я могу только подтвердить - он умер», - сказал собеседник ТАСС.

В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покидает сцену.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил местный институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов». Еще в студенческие годы увлекся творчеством. В 1960-х Жванецкий работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, с которым познакомился, когда тот приезжал в Одессу с гастролями.

Жванецкий много выступал на сцене и писал монологи для других сатириков. 17 лет он вел ежемесячную программу «Дежурный по стране» на «России 1».



