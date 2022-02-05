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Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов

5 Февраля 2022 13:00
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Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ушёл из жизни известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек. Писатель будет похоронен в Алматы.

Нурпеисов Абдижамил Каримович родился 22 октября 1924 года в Куландинском аулсовете Аральского района Кзыл-Ординской области.

В 1942 году Абдижамил окончил среднюю школу. В 18 лет был призван в ряды Красной Армии. Начав службу в резервном пехотном полку под Сталинградом, после окончания краткосрочных курсов политработников, с весны 1944 года принимал участие в боях по освобождению Прибалтики.

Сразу же после увольнения в запас, в январе 1947 года, А.Нурпеисов приступил к работе над первым своим крупным произведением «Курляндия», где описывает события прошедшей войны - операцию по окружению вражеских войск в Курляндии.

В 1950 году он поступил в Литературный институт им. Горького в Москве. Дипломной работой писателя стал роман «Курляндия». К нему он обратился во второй раз, но значительно переработал его, дав название «Долгожданный день».

После окончания института Нурпеисов всецело отдался творческой работе. С 1962-1964 годы был главным редактором журнала «Жулдыз», консультантом Союза писателей Казахстана.

Вторым его крупным произведением стала историко-революционная трилогия «Кровь и пот», состоящая из книг «Сумерки», «Мытарства», «Крушение». Она посвящена жизни аральских рыбаков до революции. Трилогия была переведена на французский, немецкий, испанский и другие языки.

В 1972 году выпустил книгу «Раздумье» - сборник литературных эссе.


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#Алматы   #Культура   #Общество  
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Автор:

Анеля Касымова

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