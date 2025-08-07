РУ
    11:58, 07 Август 2025 | GMT +5

    Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы

    Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве скончался в четверг утром в возрасте 74 лет в Нейпьидо, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: Газета.Ru

    Исполняющий обязанности президента находился в отпуске по состоянию здоровья с июля 2024 года и с тех пор передал обязанности старшему генералу Мин Аунг Хлайнгу.

    Как сообщили в Национальном совете обороны и безопасности (NDSC), у Мьин Шве была диагностирована болезнь Паркинсона и другие сопутствующие неврологические заболевания.

    В 2024 году он проходил лечение в Сингапуре и в военном госпитале, однако в июле 2025 года его состояние ухудшилось, появились серьезные симптомы, включая потерю веса и снижение когнитивных способностей.

    С 24 июля он находился на интенсивной терапии в Главном госпитале Вооруженных сил.

    Мьин Шве занимал пост главного министра региона Янгон с 2011 по 2016 год.

    30 марта 2016 года он был приведен к присяге в качестве вице-президента Мьянмы. 1 февраля 2021 года стал исполняющим обязанности президента после задержания тогдашнего президента Вин Мьина. 

