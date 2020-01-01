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Умер государственный деятель Серикболсын Абдильдин

1 Января 2020 10:31
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Умер государственный деятель Серикболсын Абдильдин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Умер государственный деятель, доктор экономики Серикболсын Абдильдин, передаёт МИА «Казинформ».

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Информацию об этом подтвердил общественный деятель Ерлан Саиров.

«Печальное известие. Умер государственный деятель, доктор экономики Серикболсын Абдильдин», - написал Ерлан Саиров в Facebook.

Серикболсын Абдильдаевич Абдильдин родился 25 ноября 1937 года в селе Кызылкесек Аксуатского района Семипалатинской области.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в 1960 году. В 1960—1963 годах работал главным агрономом в совхозах Семипалатинской области. В 1963—1966 годах являлся аспирантом, в 1966—1967 годах — старшим научным сотрудником КазНИИ экономики и организации сельского хозяйства. В 1967—1976 годах работал начальником подотдела, заместителем начальника отдела, в 1974—1976 годах — заместителем председателя Госплана Казахской ССР.

С 1981 года до закрытия являлся членом ЦК Компартии Казахской ССР. В 1982—1985 годах — первый заместитель министра сельского хозяйства, ректор Республиканской высшей школы управления агропромышленным комплексом, с ноября 1985 по 1987 год — первый заместитель председателя Госагропрома Казахской ССР. В 1987—1991 годах являлся постоянным представителем Совета Министров Казахской ССР в Москве при Совете Министров СССР, в 1990—1991 годах — заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва.

Председатель Верховного Совета РК (16 октября 1991 — декабрь 1993).


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Ключевые слова: Общество,
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Гульмира Байзакова

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