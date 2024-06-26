Умер фронтмен группы Crazy Town

В США на 49-м году жизни умер музыкант Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на сайт медэкспертов Лос-Анжелеса

Бинзер — фронтмен и один из основателей рэп-рок группы Crazy Town. Он основал ее вместе с Бретом Мазуром в Калифорнии в 1999 году.

Crazy Town получила широкую известность после выхода песни Butterfly в 2001 году. Бинзер — один из композиторов и авторов слов песни. После выхода Butterfly возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100, а также чарты в некоторых других странах. Видео на нее вошло в топ-10 лучших клипов столетия MTV.

Музыкант боролся с наркозависимостью. В 2012 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за побои и хранение запрещенных веществ.