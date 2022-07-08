8 Июля 2022 14:50

Умер экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате ранений, полученных в результате нападения в префектуре Нара, передает МИА «Казинформ» ссылкой на Kyodo.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие семье экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с покушением, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения.

67-летний политик не подавал признаков жизни после вооруженного покушения, произошедшего в ходе предвыборной кампании на западе Японии.

Неизвестный выстрелил из ружья в спину Абэ дважды в момент его выступления в поддержку кандидата от его партии на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые должны состояться в это воскресенье.

Нападавшим оказался бывший служащий морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, проживающий в городе Нара. 41-летнего Ямагами арестовали на месте покушения, конфисковав при этом самодельный дробовик. В данный момент полиция проводит обыск его жилища.

Синдзо Абэ вошел в историю Японии, благодаря тому факту, что дольше всех своих предшественников пробыл на посту премьер-министра страны. Стоит отметить, что он покинул свой пост в августе 2020 года по состоянию здоровья.