Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший российскую столицу с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности «инженер-механик».
С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года («августовский путч») участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы.
Фото: ptzgovorit.ru
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