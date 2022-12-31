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Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI

31 Декабря 2022, 15:57
Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 95 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Бенедикт провел свои последние годы в монастыре Mater Ecclesiae в стенах Ватикана. Его преемник папа Франциск часто навещал его там.

Бывший понтифик болел, и Святой Престол говорил, что его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста. А в минувшую среду папа Франциск на последней в этом году аудиенции в Ватикане призвал помолиться особой молитвой за папу Бенедикта, который, по его словам, был очень болен.

Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Фото: GETTY IMAGES


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