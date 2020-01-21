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Умер актюбинец, оставленный неизвестными на парковке больницы

21 Января 2020 19:41
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Умер актюбинец, оставленный неизвестными на парковке больницы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 40-летнего актюбинца с многочисленными телесными повреждениями неизвестные подкинули на парковку больницы скорой медицинской помощи. Не приходя в сознание, мужчина умер. По данному делу задержаны подозреваемые, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«15 января в больнице скорой медицинской помощи умер от многочисленных телесных повреждений 40-летний актюбинец. Он был доставлен неизвестными, которые оставили его на парковке больницы. По факту убийства было возбуждено уголовное дело», - комментирует пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Полицейские задержали по этому делу троих подозреваемых, которые водворены в изолятор временного содержания.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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