УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горьковой Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года, в городе Шемонаиха Восточно –Казахстанской области.

Образование – высшее.

В 2005 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, по специальности юриспруденция, юрист.

В 2007 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, по специальности бакалавр финансов.

С 29 июня 2007 года по 18 ноября 2014 служил в органах финансовой полиции, Восточно-Казахстанская область город Шемонаиха.

С 14 апреля 2015 года по 22 сентября 2020 года был заместителем акима Шемонаихинского района.

С 23 сентября 2020 года до настоящего времени был акимом Риддера.