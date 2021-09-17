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    09:31, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Умер 25-летний казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался на 26-м году жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

    «Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен — тяжелоатлет Альберт Линдер.

    Чемпион Мира среди юношей, Чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу.

    Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена», - говорится в сообщении.

    Причина смерти спортсмена не называется.


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