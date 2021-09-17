09:31, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6
Умер 25-летний казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался на 26-м году жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
«Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен — тяжелоатлет Альберт Линдер.
Чемпион Мира среди юношей, Чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу.
Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена», - говорится в сообщении.
Причина смерти спортсмена не называется.