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    10:02, 06 Март 2022 | GMT +6

    Умение обращаться с пистолетом Макарова продемонстрировали женщины-полицейские жамбылского гарнизона

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спартакиада среди женщин-полицейских прошла в Жамбылской области в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент МИА» Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, состязания проходили в Таразе, в спортивном комплексе «Динамо». В эстафете приняли участие семь команд, в которых были только женщины – сотрудницы полиции.

    Праздничное мероприятие открыл начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. В своей речи он поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, пожелал участницам боевого настроя и честной борьбы.

    «Соревнования проводились в четыре этапа, - рассказали в правоохранительном ведомстве. – Сначала было необходимо пробежать дистанцию в 20 метров, затем на время собрать табельное оружие – пистолет Макарова. После этого участницы должны были выполнить комплексно-силовые упражнения за одну минуту. Далее женщины участвовали в эстафетных играх».

    Завершились состязания среди женщин-полицейских армрестлингом. В этом виде спорта от каждой команды участвовало по одной спортсменке.

    По итогам соревнований в общекомандном зачете золотым победителем стала команда второго отдела полиции УП города Тараза. «Серебро» завоевала команда управления полиции города Тараза. И на третьей ступеньке пьедестала почета с бронзовыми медалями оказалась сборная аппарата департамента полиции Жамбылской области.


    Все участницы были награждены специальными дипломами и призами за активное участие в соревнованиях, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.


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    Спорт Жамбылская область Дата Правоохранительные органы
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