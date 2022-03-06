Умение обращаться с пистолетом Макарова продемонстрировали женщины-полицейские жамбылского гарнизона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спартакиада среди женщин-полицейских прошла в Жамбылской области в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, состязания проходили в Таразе, в спортивном комплексе «Динамо». В эстафете приняли участие семь команд, в которых были только женщины – сотрудницы полиции.

Праздничное мероприятие открыл начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. В своей речи он поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, пожелал участницам боевого настроя и честной борьбы.

«Соревнования проводились в четыре этапа, - рассказали в правоохранительном ведомстве. – Сначала было необходимо пробежать дистанцию в 20 метров, затем на время собрать табельное оружие – пистолет Макарова. После этого участницы должны были выполнить комплексно-силовые упражнения за одну минуту. Далее женщины участвовали в эстафетных играх».

Завершились состязания среди женщин-полицейских армрестлингом. В этом виде спорта от каждой команды участвовало по одной спортсменке.

По итогам соревнований в общекомандном зачете золотым победителем стала команда второго отдела полиции УП города Тараза. «Серебро» завоевала команда управления полиции города Тараза. И на третьей ступеньке пьедестала почета с бронзовыми медалями оказалась сборная аппарата департамента полиции Жамбылской области.





Все участницы были награждены специальными дипломами и призами за активное участие в соревнованиях, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.