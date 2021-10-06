Уменьшить тарифы планируют за раздельный сбор мусора в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три года в столице действует пилотный проект по раздельному сбору отходов по фракциям «сухое» и «мокрое». Пропаганда сортировки мусора, проведение экоуроков, субботники и многое другое стали традиционными, что еще намерены сделать для снижения отходов и развития культуры сортировки мусора у горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Чтобы привить населению культуру сортировки мусора еще с 2018 года был внедрен пилотный проект по раздельному сбору отходов. Отдельное «сухое» и «мокрое». Для этого были запущены уроки на экологическую тему, где предусматривается разъяснение принципов раздельного сбора, а также экскурсии на мусороперерабатывающий завод.

В июле того же года акимат столицы провел экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan на прилегающих территориях рек Карасу, Есиль, Вячеславского водохранилища и озера Майбалык. Эти акции направлены на сортировку собранных отходов.

«В целях реализации «Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп» сбор, транспортировка и демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов, а также содержание специализированных контейнеров осуществляется ТОО «НТП Kazecotech», соответствующий договор подписан с Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана», - говорится в сообщении.

В городе установлены 599 универсальных контейнеров для энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, которые обслуживаются ТОО «НТП Kazecotech». Кроме того, в столице появились так называемые «экобоксы» для раздельного сбора отходов (более 300 шт).

В целях формирования экологической культуры по раздельному сбору твердых бытовых отходов, среди жителей города проводятся информационно-агитационные работы, которые включают: социальные видео и аудиоролики и памятки, инструкции о правильной сортировке отходов, инфографики о раздельном сборе ТБО через СМИ и социальные сети, мастер-классы и экологические уроки в общеобразовательных учреждениях города.

В целях пропаганды раздельного сбора мусора в городе и дальше будут проводиться всевозможные экомероприятия. В том числе - конкурсы на звание «Лучшая Эко семья города Нур-Султана», «Лучший жилой массив», субботники, мастер классы в детских учебных заведениях города. Также идёт работа над переходом на биоразлагаемые пакеты в супермаркетах, магазинах и крупных торговых сетях города Нур-Султан.

В столице планируется проведение разъяснительных и конкурсных мероприятий по правильной сортировке отходов, разработка и размещение социальной рекламы на соответствующую тематику на баннерах столицы и аудиовещании в торговых центрах, остановках, размещение инфографики в лифтах ЖК и БЦ.

«Также в планах - запуск акций среди жителей на самый ответственный (экологический) ЖК в городе с уменьшением тарифов, либо вручением подарков среди победителей», - говорится в сообщении.

Ежегодно в Нур-Султане образуется около 300 тысяч тонн отходов. Учитывая численность населения в городе, сегодня каждый житель производит в среднем 1 кг мусора ежедневно. Это свидетельствует, что большая часть населения до сих пор не сортирует отходы. Необходимо разумно расходовать то, что подарила природа и перерабатывать уже использованный ресурс. В переработанном состоянии компоненты мусора являются вторичным сырьем для производства новых товаров.