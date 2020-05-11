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Уменьшить ненефтяной дефицит в два раза планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2020, 17:47
Уменьшить ненефтяной дефицит в два раза планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов поделился планами по уменьшению ненефтяного дефицита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При уточнении республиканского бюджета ненефтяной дефицит был увеличен с 7% к ВВП до 10,8% к ВВП. Фактором этого роста стало увеличение гарантированного трансферта с Нацфонда. Но это разовая акция, мы придерживаемся концепции необходимости сбережения средств в Национальном фонде. Правительством будут приняты меры по снижению этого гарантированного трансферта с Национального фонда», - сказал Алихан Смаилов во время онлайн-брифинга в Правительстве.

При этом он пояснил, что задействование средств из Национального фонда в текущем году было вынужденной мерой.

«Поскольку тот кризис, который в нынешнее время переживает не только Казахстан, но и весь мир, является более масштабным и глубоким, чем все кризисы, которые мы переживали в годы нашей независимости. Связано это и с пандемией, и со снижением деловой активности в мире, а также со снижением спроса и цен на основные наши экспортные позиции. Мы в настоящее время работаем над тем, чтобы на предстоящие три года увеличить доходы нашего бюджета и оптимизировать и сократить расходы бюджета. Чтобы уменьшить ненефтяной дефицит, мы планируем к 2023 году уменьшить его уровень в два раза - до 5,3% к ВВП», - отметил спикер.

«Мы будем работать над этим, чтобы постепенно ненефтяной дефицит снижался. Я уже говорил, что мы запланировали до конца года цену на нефть на уровне 20 долларов за баррель. Это значит, что мы не планируем каких-либо поступлений от нефтяного сектора. В следующем году мы также планируем, что цена на нефть будет не намного выше этой величины. Это говорит о том, что Правительство в своей работе не будет полагаться на нефтяные доходы, а будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе», - добавил зампремьера.


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