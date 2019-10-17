Уменьшение уставного капитала Green Future Invest Ltd
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уменьшение уставного капитала Green Future Invest Ltd.
«Green Future Invest» Ltd., зарегистрированная, как частная компания Международного Финансового Центра Астана, БИН 190740900069, юридический адрес которой расположен по адресу: Казахстан, Нур-Султан, Проспект Мангилик Ел, 55, офис 145, действующая в соответствии с Уставом и Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном Финансовом Центре Астана» и Законодательством Международного Финансового Центра Астана в лице Старшего Исполнительного Офицера/Директора Рахметова Нурлана Кусаиновича, уведомляет, что 8 ноября 2019 года единственным акционером «Green Future Invest» Ltd. будет принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал компании сократится с пятисот тысяч (500 000) долларов США до ста пятидесяти тысяч (150 000) долларов США. Таким образом, уставный акционерный капитал Компании будет составлять сто пятьдесят тысяч (150 000) долларов США в виде трехсот (300) акций с номинальной стоимостью пятьсот (500) долларов США каждая. Уменьшение уставного капитала вступает в силу с 8 ноября 2019 года.
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