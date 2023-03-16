Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев

16 Марта 2023, 15:36
Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется уменьшить величину комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% в месяц от пенсионных активов до 0,008%, но не более 0,04-кратного месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета. Такая норма предусмотрена в обновленном Социальном кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная норма коснется всех 11,9 млн вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ с 1998 года по сегодняшний день.

«Это уменьшает сумму комиссионного вознаграждения, которую снимают с наших пенсионных активов. То есть нам на счета будет больше идти. Если за обслуживание раньше больше брали, теперь будут меньше. То есть остается большая сумма пенсионных активов на ваших счетах», - пояснила журналистам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената РК.

Она добавила, что на сегодня активы ЕНПФ составляют 15 трлн тенге. И в связи с увеличением объема средств, возникла необходимость снижения административных расходов.

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента принял во втором чтении проект Социального кодекса РК.


Новости по теме
Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3
Внутреннее расследование о банкротстве SVB начала ФРС США
Теги:
Читайте также
В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Приоритет будет отдан диверсификации экономики – Алихан Смаилов
Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
Цифровизация должна охватить все отрасли экономики - Глава государства
В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев
Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области
Внутреннее расследование о банкротстве SVB начала ФРС США
Новая экономическая и социальная политика: какие поручения дал Президент
Новости партнеров
Популярное
1 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
2 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
3 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
4 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны
5 Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Лента новостей