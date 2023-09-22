Умеет дипломатично отстаивать свое - Ксения Собчак высказалась о Президенте Казахстана

Известная российская журналистка и ведущая Ксения Собчак стала гостьей программы «The DS’Show» казахстанской журналистки Динары Сатжан. Неожиданно для всех в ходе эфира Ксения Собчак высказалась о Президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, назвав его мудрым человеком, который умеет дипломатично отстаивать свое, при этом, ни с кем не ссорится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- У вас сейчас классный Президент. Мне он нравится. Это не политическая реклама. Я мало знаю вообще о том, что происходит в Казахстане. Мне просто нравится, что он умеет дипломатично отстаивать свое. Мне кажется, это круто. Мне нравится, когда люди умеют сохранить независимость, и при этом, имеют свою позицию и ни с кем не ссорятся. Мне кажется, в этом есть большая мудрость, - поделилась Ксения Собчак.

Отвечая на вопросы Динары Сатжан, журналистка восхитилась казахскими национальными костюмами и традициями.

- Во-первых, у вас потрясающие национальные костюмы. Мне вообще идут любые головные уборы. Я помню, как носила эту шапочку, саукеле, укладку делать не надо. Красиво ! У вас роскошные свадьбы, шикарные традиции. Всегда подарки дарят всем гостям, - отметила Ксения Собчак.

Из всех городов Казахстана она выделила Астану и Алматы. Однако журналист призналась, что Астана нравится ей больше.