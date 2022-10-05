Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

UMAI: денежные призы получат лучшие деятели искусства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 15:00
UMAI: денежные призы получат лучшие деятели искусства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатов Национальной премии UMAI объявят 23 декабря. Сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсе. Об условиях участия и призовом фонде рассказали вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов и заслуженные деятели Казахстана в сфере культуры и искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Проект охватит 19 премий в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Также объявлен специальный приз «За лучший детский спектакль», который приурочен к Году детей.

Вице-министр отметил, что Национальная премия UMAI направлена на поддержку творческих коллективов и отдельных деятелей искусства Казахстана за значительные профессиональные достижения.

«Заявки участников принимаются до 9 декабря. Работы номинантов будут оцениваться членами экспертной комиссии, в состав которой вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана. Общий призовой фонд Национальной премии UMAI составит 54 млн тенге. Премия вручается творческим коллективам и отдельным деятелям искусства за спектакли, концерты, творческие проекты, произведения искусства, созданные в двух театральных/концертных/художественных сезонах с сентября 2020 года по июль 2022 года», –сказал Нуркиса Дауешов.

Заявки номинантов принимаются на электронную почту UmaiAstanaOpera@gmail.com

С более подробной информацией можете ознакомиться по ссылке .


Фото;ortcom.kz


Культура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению