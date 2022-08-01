1 Августа 2022 17:59

Улытаумен прибыл в Костанай - впереди еще три города

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Побывавший уже во многих городах Казахстана Улытаумен Сарсенбай Котырашов прибыл сегодня в Костанай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедший уже большую часть пути - свыше 5 тыс. км - Сарсенбай-ага сегодня дошел до города Тобыла близ Костаная.

«Как вы знаете, свое путешествие я начал с Улытау 31 марта. Уже побывал в Жезказгане, Караганде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Семее, Нур-Султане, Кокшетау. И вот прибыл в Костанай. Прошел уже 5 тыс. км, впереди еще 3 тыс. км пути. Теперь предстоит посетить Актобе, Уральск, Атырау»,- делится Сарсенбай-ага.

Путь, как говорит путешественник, не легкий. Но, несмотря на всю усталость, Сарсенбай-ага не отказывает желающим сфотографироваться и побеседовать. А таких на пути немало. Не меньше в пути и интересных случаев.

«Очень много интересных историй на пути случается. Очень. Можно написать целую книгу, - смеется Сарсенбай-ага. — Однажды меня на пути догнала женщина и спрашивает: «Сколько стоит мороженое?». На что я ей с улыбкой отвечаю: «10 тыс. тенге». И такое было».

Вышел Сарсенбай-ага в путь, преследуя три цели - рассказать об Улытау казахстанцам, сформировать список народных ремесленников и популяризировать среди казахстанцев забытый национальный праздник Қымыз мейрамы, который зародился более 5 тыс. лет назад.

Впереди путешественника ждут еще несколько городов Западного Казахстана. Сарсенбай-ага планирует завершить путешествие к середине ноября и вернуться в столицу.





«Конечно, путь нелегкий. Но радует, что в каждом регионе меня радушно встречают, помогают. На пути все фотографируются, беседуют со мной. И конечно, я всегда им рассказываю про свой Улытау. Мне очень приятно, это и есть моя главная цель»,- заключил он.