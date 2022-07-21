21 Июля 2022 14:43

Улытаумен дошел до Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 72-летний Сарсенбай Котырашов пришел в Северо-Казахстанскую область. Утром Улытаумена встречали в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Позади 4,5 тыс. км пути, осталось пройти – еще 3,5 тыс. км. К началу ноября Сарсенбай Котырашов надеется добраться до Актау.

Его путь начался 1 апреля из села в Карагандинской области. Пенсионер признается, что мечтал о пешем путешествии по родной стране шесть лет. Но близкие и друзья не отпускали, волновались за него.

«Когда я рассказал им, с какой целью иду, тогда нашел понимание. Они поддержали и торжественно проводили в дорогу. У меня есть дочь, внук и два правнука», - сказал Котырашов.

В день Сарсенбай-ата проходит 40 километров, волоча собственноручно собранную тележку весом 60 кг. Несмотря на возраст, идет резво и как будто совсем без устали. Говорит, что проходил бы больше, да время уходит на общение с людьми, фотографирование.

«Люди доброжелательные. Казахская земля очень красивая. Огорчило, что нет мусорных баков на дорогах, люди выбрасывают мусор прямо из машин. Дороги у нас надо ремонтировать. Ничего плохого в пути со мной не происходило. Только, когда из Нур-Султана вышел, пришлось идти по полевой дороге, полицейские не разрешили идти по трассе. Проблем со здоровьем нет», - поделился Улытаумен.

В пути он поменял уже шесть пар обуви. В дороге ест калорийные национальные блюда: бауырсаки, курт – пьет кумыс. Говорит, что думал, не хватит пенсии на путешествие. Но везде радушно встречают, кормят. Даже на карточку пересылают деньги.

Из Петропавловска Улытаумен отправится в Костанай, Актобе, Уральск, Атырау и Актау.

«Петропавловск мне понравился. Везде зелень, чистый воздух. Люди добродушные, легко было идти. Да, в пути бывало сложно, но без труда не бывает победы. Когда добьюсь своей цели, буду считать, что отдал долг народу. Если Аллах даст здоровья, то у меня еще много планов», - сказал Сарсенбай-ата.