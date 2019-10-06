Улытау станет одним из центров празднования 750-летия Золотой Орды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Улытауский район Карагандинской области посетил мавзолеи Алаша хана, Жошы хана, а также каменную плиту Тамерлана, расположенную на горе Алтын шокы. Вице-премьер ознакомился с планами работ по реализации поручения Президента о развитии Улытау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Об этом говорил Касым-Жомарт Токаев на Международном туристском форуме «Улытау – 2019» и поручил начать работы в этом направлении в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды.

«Для развития туризма Министерством культуры и спорта разрабатывается государственная программа. Она предполагает проведение множества туристских мероприятий, посвященных празднованию 750-летия Золотой Орды. Главная задача в настоящее время – разработать специальную туристскую концепцию. Создать для туристов все условия, чтобы они могли приехать в Улытау. В этом направлении ведется работа. В целях привлечения туристов принимаются и другие государственные программы. В частности, до нового года мы будем принимать специальный проект по развитию туристических комплексов в Улытауском районе и в целом по Карагандинской области», - рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.

Бердибек Сапарбвев также ознакомился с ходом строительства в районном центре туристического визит-центра. По плану здесь будет общежитие гостиничного типа на 15 мест для туристов, музей, два конференц-зала, столовая. Заместителю Премьер-Министра также были представлены туристические маршруты по историко-культурным местам региона, реставрационные работы исторических памятников, проведенные ранее туристские мероприятия.

Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве краеведческого музея Улытауского района. Здание по проекту состоит из 2-х этажей, площадью 830 квадратных метров. Сейчас завершаются основные строительные работы, идет установка котельной, внутренние и наружные отделочные работы.

Вице-премьер поручил Министерству культуры и спорта, акимату области и района подготовить предложения по рациональному использованию и организации работы визит-центра и музея, привлечению местных жителей к строительно-монтажным работам.

Бердибек Сапарбаев также посетил районную поликлинику. В следующем году рядом с ней начнется строительство центральной районной больницы. На сегодняшний день для строительства выделен земельный участок и предусмотрены средства. Строительство 3-х этажного здания больницы площадью 2 тысячи квадратных метров должно быть начато в следующем году и завершено в 2021-м.