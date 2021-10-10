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    21:10, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Улыкбек Есдаулет принял участие в международном фестивале писателей-переводчиков в Украине

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - При содействии Посольства Казахстана в Украине председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет принял участие в III Международном фестивале писателей-переводчиков «Кочур-Фест 2021», который проходит 8-10 октября в Киеве и Ирпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    Ежегодный фестиваль проводится при поддержке Национального союза писателей Украины, украинского издательства «Саммит-Книга», местной администрации и Европейской академии наук, искусств и литературы (ЕАНИЛ), штаб-квартира, которой находится в Париже.

    За вклад в литературную и переводческую деятельность международный секретарь секции литературы ЕАНИЛ, украинский писатель-переводчик Дмитрий Чистяк передал казахстанскому гостю юбилейную медаль Европейской академии наук, искусств и литературы для вручения известному казахскому поэту, писателю-переводчику, сценаристу, кинорежиссеру и заслуженному деятелю Казахстана Бахытжану Канапьянову, который в этом году отмечает свое 70-летие.

    Отметим, что Б. Канапьянов являлся добровольным участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Творческим итогом этого стал сборник стихов и прозы «Аист над Припятью» (1987), за который он был награжден премией Ленинского комсомола Казахстана.

    Восьмого октября также состоялась встреча Посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева и председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулета с председателем Национального союза писателей Украины Михаилом Сидоржевским.

    Во время встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в литературной сфере и достигнуты договоренности по проведению совместных проектов и мероприятий. По итогам встречи заключен Меморандум о сотрудничестве между союзами писателей двух стран.

    Теги:
    Культура Украина Международная деятельность
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