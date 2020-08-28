Улыбки врачей: Портреты медиков украсили мост в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса показала нам настоящих героев в белых халатах, которые днем и ночью борются за жизнь пациентов. Необычным способом решил поблагодарить медработников профессиональный фотограф Руслан Мазунин. Он развестил на столичном велопешеходном мосту «Атырау көпірі» фотографии медиков, чтобы люди знали в лицо современных героев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан Мазунин уже более 12 лет занимается фотографией. В период пандемии он тоже работал «на передовой». За месяцы борьбы с коронавирусом увидел всё: радость, горе, самопожертвование, на которое шли наши врачи ради спасения пациентов, признается фотограф. Позже, вдохновившись работой французского современного художника JR, который покрыл современный фасад оперы Бастилии портретами врачей, Руслан Мазунин тоже решил выразить благодарность медикам.

«Ничего гениального не придумал. Что-то подобное видел за рубежом. Меня всегда поражало, как в других странах люди выражают благодарность докторам. А затем я задался вопросом: почему у нас такого нет? Все, что происходило последние полгода, оставило большой след в наших сердцах, но мне хотелось показать именно улыбки врачей, как символ надежды, что все будет хорошо. Буквально две недели назад мне удалось попасть в инфекционный блок ГККП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр». В процессе съемки старался, чтобы каждому медицинскому сотруднику понравился его портрет. Каждый из них: санитары и санитарки, медсестры и медбратья, реаниматологи, инфекционисты, врачи, фельдшера – все работают для спасения жизни пациентов», - поделился фотограф.

После этого Руслан Мазунин на своей личной странице в Instagram опубликовал короткое видео с фотографиями врачей с призывом: «Что, если обложки журналов украсят настоящие герои?».

Многочисленные репосты, комментарии и лайки привлекли внимание спонсоров, в частности строительную компании, полиграфии и столичного акимата. Они решили помочь и воплотить идею фотографа в реальность - организовать фотовыставку.

«На фотографиях вы увидите искренние улыбки врачей. На самом деле эмоций очень много. Некоторые врачи во время съемок даже говорили: а можно немного посерьезней? В частности, старшее поколение не привыкло на профессиональных фотографиях видеть себя с улыбкой. Они круглые сутки трудятся, тем более что профессия у них серьезная и ответственная. Но все же я постарался передать их настоящие эмоции, чтобы улыбка врачей подарила каждому казахстанцу лучик добра и надежды в это непростое время», - рассказал Руслан Мазунин.

На фотовыставке «Ризамыз» представлена 101 фотография медиков. Фотограф очень обрадовался, когда его задумку оценили казахстанцы. Под публикацией Руслана Мазунина в Instagram можно прочитать многочисленные отзывы и теплые слова благодарности, как в его адрес, так и в адрес врачей.

«Фотографии – это кусочек жизни, который мы успели запечатлеть. А фотографии медиков – это надежда на победу над пандемией», - подчеркнул он. Врачи, в свою очередь, благодарны фотографу за то, что их труд не оставили незамеченным. Ведь каждый житель столицы отныне будет знать настоящих героев в лицо.

«Когда-то профессия врача была престижной и авторитетной. Мне бы хотелось, чтобы они не теряли свой авторитет и положение в обществе, чтобы, как и прежде, дети мечтали стать докторами, а старшее поколение проявляло уважение к этой ответственной профессии. Порой читаю комментарии: «как же круто быть врачом», «живые настоящие герои». Думаю, цель постепенно достигается», - поделился он.

Однако останавливаться на достигнутом фотограф не хочет. «Было бы здорово, если бы такие же фотовыставки организовывались во всех регионах Казахстана», - считает Руслан Мазунин.