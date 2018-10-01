«Улыбающийся мир»: работы корейского художника представили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК открылась выставка известного корейского гравера по дереву Ли Чольсу «Улыбающийся мир», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На протяжении 30 лет своего проживания в северной провинции Чхунчхон, он занимался земледелием и параллельно искусством. Главной особенностью в его работах являются впечатляющие изображения, выполненные простыми линиями, а также красивые тексты, написанные к ним.

«Именно в это осеннее время под Алматы поспевают яблоки. Именно в это время в центральных парках Астаны деревья переодеваются в красивую золотистую одежду. Мне кажется, именно в это прекрасное время своевременно наслаждаться глубоким и красивым искусством, которое сегодня представлено в виде работ нашего известного мастера гравюр Ли Чольсу», - отметил на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэсик.





Сам автор выставки не смог присутствовать при ее открытии, но адресовал казахстанским ценителям искусства свое послание. По его словам, готовя выставку «Улыбающийся мир», он представлял лица и души казахстанских людей.

«Я думал о вашей весне, лете, осени и зиме, о горах, лесах и озерах, о людях, которые любят, работают и живут в этих лесах. Размышляя об истории Казахстана, я не мог не думать о национальной еде, песнях, танцах и картинах этой земли. Мне очень интересна страна Казахстан - культурный центр, соединяющий Европу и Азию», - говорится в послании Ли Чольсу.

Он также сообщил, что писал эти строки, занимаясь возделыванием земли в центральном районе Кореи и изготавливая гравюры. «К сожалению, я не могу быть вместе с вами, однако желаю, чтобы наши сердца и души были едины. Я надеюсь, что мои работы, представленные на этой выставке, найдут отклик и понимание в сердцах многих людей», - написал художник.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Национального музея РК Леонид Кочетов подчеркнул, что музей с момента открытия тесно сотрудничает с корейским посольством в области музейного дела.





«В прошлом году провели две замечательные выставки - «Образы Кореи» и фотовыставку «Корейцы Казахстана», посвященный 80-летию проживания корейцев в Казахстане и 25-летию установления дипломатических отношении между Кореей и Казахстаном. Благодаря корейскому посольству казахстанские жители получили прекрасную возможность ознакомиться с графическими работами выдающегося корейского гравера по дереву Ли Чольсу», - отметил Леонид Кочетов.





Выставка художника Ли Чольсу уже проводилась в таких городах, как Швейцарский Базель, Сахалин, Сиэтл, и в этом году она пришла в Казахстан, став частью европейского турне, охватившего такие страны, как Венгрия, Испания, Германия, Франция и Бельгия. На выставке представлены 60 его работ, которые были созданы в 1990-2017 годах. Организаторы отмечают, что работы художника раскроют для зрителей Корею с ее лирической и умиротворяющей теплотой.















