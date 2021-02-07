Ұлы дала батырымен бір толқында - стартовал челлендж к 150-летию палуана Кажымукана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане был дан старт республиканскому челленджу, посвященному 150-летию легендарного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В челлендже приняли участие четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, продолжатель традиций известных казахских палуанов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака Сергей Цырульников, председатель Республиканского военно-патриотического движениея «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев и 10 воспитанников движения «Жас сарбаз».

Совместно на открытом воздухе в городском парке «Жерұйық» с соблюдением всех эпидемиологических норм участники челленджа выполнили 150 отжиманий и передали эстафету именитым спортсменам нашей страны и всем областным и городским филиалам движения «Жас сарбаз».

«Основная задача проекта - воспитание и сохранение культурных ценностей народа Казахстана! Кажымукан Мунайтпасов - легендарный батыр, который прославлял землю Казахстана на международной арене! Наша задача передать молодому поколению наследие прошлого, традиции и культуру», - сказал на открытии челленджа Сергей Цырульников.