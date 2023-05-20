«Ұлы дала әуені»: концерт с участием тысячи музыкантов состоялся ко дню работников культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают работники культуры и искусства. Это те люди, которые прославляют нашу страну за рубежом благодаря своему таланту, актерскому мастерству, высокому мастерству владения музыкальными инструментами, живописными картинами и своеобразной народной музыкой. В преддверии важной для работников культуры даты в театре оперы и балета «Астана Опера» прошел грандиозный концерт с участием тысячи музыкантов. Подробнее расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в театре оперы и балета «Астана Опера» яблоку негде упасть. Все звезды сошлись в главном столичном театре «Астана Опера». Виновников торжества запускали по пригласительным билетам. Поздравить их с профессиональным праздником прибыли спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, министр культуры и спорта Асхат Оралов. В одном ряду вместе с чиновниками расположились актеры театра и кино Тунгышбай Жаманкулов, Меруерт Утекешева.

Перед началом грандиозного концерта поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева зачитал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

«Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Культура каждой страны – это жемчужина человеческой цивилизации, в которой отражены бытие нации, мудрость, знание. Страна, в которой процветает культура, имеет особый статус. Вы пропагандируете наши национальные ценности. В эпоху глобализации особенно важно сохранить нашу национальную идентичность. В этой связи наша общая цель – развивать нашу культуру. Казахстан – духовно богатая страна с многогранным культурным наследием. Думаю, что подрастающее поколение с честью продолжит проложенный вами путь. Среди них есть и особо талантливые молодые люди, которых признает мир, увидев их творческие навыки и способности. Выражаю искреннюю вам благодарность за то, что неустанно трудитесь, чтобы духовно обогатить подрастающее поколение», - говорится в поздравлении Главы государства.

После бурных аплодисментов публики начался грандиозный концерт с участием тысячи музыкантов со всей страны. В программе была исполнена торжественная ода «Ұлы дала әуені» автора проекта - знаменитого музыканта Марата Бисенгалиева. Особенность этого авторского проекта в том, что в оде, состоящей из 10 частей, были собраны композиции, которые полностью раскрывают самобытность нашего народа, культуру и то, какой является наша страна.

На протяжении почти 50 минут гостям вечера представили такие композиции, как «Великая степь», «Радость», «Самал», «Карлыгаш», «Желсіз түнде жарық ай», «Сарыарқа», ABAI, «Айттым сәлем, Қаламқас», «Дударай», «Родная земля». Солисты вечера – Зарина Алтынбаева (сопрано) и Арухат Мусаипов (саксофон). Сольную партию скрипки исполнил Марат Бисенгалиев, соло домбры – Аскар Солтангазин, соло на народных инструментах представили Серик Нурмолдаев, Анар Касымова, Абзал Арыкбаев, Аскар Солтангазин. Яркими, талантливыми музыкантами руководили знаменитые казахстанские дирижеры Абзал Мухитдин и Марат Бисенгалиев, а также дирижер сводного хора Беимбет Демеуов.

По словам дирижера Абзала Мухитдина, специфика этой музыки в том, что все собирается под единый щелчок, которым оснащены все наши музыканты и хормейстера. Это все подается с центрального пульта и регулируется.







«То есть, мы используем современные технические средства для того, чтобы добиться идеального ансамбля и ритма. Во-вторых, нужно сказать, что собрались высокопрофессиональные музыканты и хоры, которые приехали со всего Казахстана. Вместе мы создаем такое полотно. Мне кажется, когда такие вещи делаются с удовольствием, всегда достигаешь высокого результата – то, что мы сегодня видим. В мире можно по пальцам пересчитать, чтобы вот такие проекты делали. У нас используется наша этника, и все это в ансамбле создает потрясающую картину. Репертуар тоже подобран таким образом, что мы представляем все красоты нашего Казахстана. Есть и запад (Курмангазы), есть и восток, и север, и юг. Все это объединено большой идеей. Мы хотели сказать, что Казахстан – единая нация. Руководитель проекта - выдающийся солист современности Марат Бисенгалиев, который, находясь в центре всего действия, является и солистом, и дирижирует вместе со мной. То есть, это человек, который является катализатором всего этого события. Его опыт в проведении таких проектов тоже сыграл большую роль», - поделился Абзал Мухитдин.

Гости вечера действительно не смогли оторвать глаз от сцены и наслаждались потрясающей музыкой в исполнении оркестра, которые сопровождала мультимедийную композицию. Когда на сцене звучали части торжественной оды, на экране появлялась картина, описывающая данную композицию. Когда артисты сыграли произведения «Сарыарка» и «Дударай», гости вечера аплодировали стоя, подпевали вместе с солистами, таким образом поддерживая выступающих.

В завершение вечера в качестве благодарности артистам, которые приехали из разных уголков страны, большие букеты цветов были преподнесены от руководства Мажилиса, Сената, Министерства культуры и спорта и акимата города Астаны.

После того, как завершился праздничный концерт, гости долго не хотели покидать театр. В фойе театра можно было заметить оживленную беседу артистов, музыкантов, инструменталистов, которые искренне поздравляли друг друга, делились последними новостями в области культуры, вставали в очередь, чтобы сделать памятное фото возле баннера.

Вместе с тем министр культуры и спорта Асхат Оралов рассказал журналистам о том, какая поддержка оказывается деятелям культуры.

«21 мая в стране отмечается день работников культуры и искусства. В связи с этим Министерство культуры объявило декаду культуры и искусства. По всей стране проводится около ста разновозрастных мероприятий. Сегодняшний концерт - кульминация этих мероприятий. Сегодня более 1600 артистов одномоментно находились на сцене. Из них 700 человек - хор. Это наши ребята приехали с наших регионов. Они всплотились и провели такое шикарное мероприятие. Это не может не радовать, когда консолидируются силы работников искусства. Более того, для системной поддержки работников культуры и искусства разработали и утвердили постановление Правительства - концепцию развития сферы культуры на 7 лет. В течение 7 лет до 2029 года будут отремонтированы более тысячи объектов культуры, 345 домов культуры будут построены в нашей стране с акцентом на регионы», - отметил Асхат Оралов.Самое главное - музыкантам, артистам, сотрудникам музеев и библиотек и многим другим деятелям искусства создали праздничное настроение, в их адрес прозвучали поздравительные речи, ведь ценность их огромного труда колоссальна.